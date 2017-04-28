Вихідні в Україні будуть переважно теплі, але на заході дощі
П'ятниця, 28 квітня 2017, 16:20
На вихідні з 29 квітня до 2 травня в Україні прогнозують доволі теплу погоду, але у західних областях очікують дощів та гроз за прохолоднішої температури, ніж на решті території.
Такий прогноз оприлюднив Українській гідрометцентр.
При цьому 30 квітня та 1 травня повітря відчутно охолоне, але вже з вівторка знову стане тепліше.
Уже 3 травня температуру вище 20 градусів прогнозують в усіх областях України.
У Києві в суботу обіцяють 22-24 градуси тепла, у неділю 18-20 градусів і грози, у понеділок таку ж денну температуру, але без опадів. Та з вівторка, за прогнозом синоптиків, буде аж 25-27 градусів тепла вдень, і ночі також потеплішають.
Олена Рощенко, УП