Выходные в Украине будут преимущественно теплыми, но на западе дожди

На выходные с 29 апреля по 2 мая в Украине прогнозируют довольно теплую погоду, но в западных областях ожидают дождей и гроз при более прохладной, чем на остальной территории, температуре.

Такой прогноз обнародовал Украинской гидрометцентр.

При этом 30 апреля и 1 мая воздух ощутимо остынет, но уже со вторника снова станет теплее.

Погода 29 апреля

Прогноз на 30 апреля

Погода 1 мая

Прогноз на 2 мая

Уже 3 мая температуру выше 20 градусов прогнозируют во всех областях Украины.

Прогноз погоды на 3 мая

В Киеве в субботу обещают 22-24 градуса тепла, в воскресенье 18-20 градусов и грозы, в понедельник такую же дневную температуру, но без осадков. И со вторника, по прогнозу синоптиков, будет аж 25-27 градусов тепла днем, и ночи также потеплеют.

Прогноз для Киева

Алена Рощенко, УП