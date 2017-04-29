Мэр Одессы приостановил решение горсовета о переименовании улиц

1545 просмотров
0
Суббота, 29 апреля 2017, 19:27
Геннадий Труханов

Мэр Одессы Геннадий Труханов приостановил действие решение горсовета о переименовании улиц и других географических объектов.

Соответствующее распоряжение было подписано в субботу, сообщает пресс-служба Одесского горсовета.

В сообщении отмечается, что данный вопрос будет вынесен на повторное рассмотрение сессии городского совета после проведения процедуры общественного обсуждения соответствующего проекта решения.

При этом агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе горсовета пояснили, что инициатива принятия вызвавшего резонанс решения была связана с тем, что подписанное экс-главой Одесской обладминистрации Михаилом Саакашвили решение содержало ряд ошибок.

В частности, некоторые улицы, названия которых были им изменены, не подпадали под действие закона "О декоммунизации" (улицы Белинского, Гончарова), четыре улицы вообще не существовали в Одессе, а часть упомянутых в решении экс-главы ОГА улиц уже была переименована ранее в рамках такого же закона, кроме того, в распоряжении дублировались некоторые названия топонимов.

Как сообщалось, 28 апреля Приморский районный суд Одессы признал незаконным и отменил решение горсовета о переименовании ранее декоммунизированных губернатором Михеилом Саакашвили улиц и переулков города.

Прокуратура 27 апреля открыла уголовное производство по факту отмены Одесским городским советом решения о декоммунизации ряда улиц.

26 апреля Одесский городской совет отменил декоммунизацию ряда улиц, проведенную бывшим губернатором Саакашвили.

Учитывая это глава Института национальной памяти Владимир Вятрович предупредил мэра Одессы Геннадия Труханова, что за возвращение старых названий улицам его могут привлечь к уголовной ответственности.

Темы: Одесса
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В Одессе 2 мая временно ограничат движение 29 апреля 2017, 18:26
Труханов ветирует решение горсовета о переименовании улиц — Аваков 28 апреля 2017, 23:08
Суд вернул Одессе проспект Небесной сотни 28 апреля 2017, 19:45
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Мэр Одессы приостановил решение горсовета о переименовании улиц
За субботу в зоне АТО пострадало уже 5 военных
Аваков: Интерпол не будет объявлять Яценюка в международный розыск
Лидеры ЕС утвердили основные принципы для переговоров о Brexit
Все новости
Протестируйте себя

10 признаков того, что вы никогда не разбогатеете

Инфографика

Все, что вам нужно знать про обновленную программу жилищных субсидий