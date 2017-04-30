Ляшко: Порошенко подписал указ о прекращении гражданства Артеменко

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Воскресенье, 30 апреля 2017, 00:37

Президент Украины Петр Порошенко в субботу, 29 апреля, подписал указ о прекращении гражданства нардепа Андрея Артеменко, который ранее якобы передал бывшему советнику Дональда Трампа Майклу Флинну план нормализации отношений между Украиной и Россией.

Об этом на странице в Facebook сообщил лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко.

По его словам, Артеменко лишили гражданства "в связи с добровольным приобретением им в 2005 году гражданства Канады".

"Это уникальный и первый за 26 лет Независимости случай, когда государственный чиновник ответил за нарушение Конституции Украины, которая предусматривает только одно - Украинское! - гражданство. Сейчас Артеменко и его защитники будут кричать, что Конституция Украины запрещает лишать гражданства. Лишать - да, а прекращать - нет, не запрещает!", - отметил Ляшко.

"Теперь мы будем требовать, чтобы парламент на первом пленарном заседании 16 мая досрочные прекратил депутатские полномочия Артеменко", - подчеркнул нардеп.

Ляшко также добавил, что по его информации, утром в субботу Артеменко вылетел в Вену и выразил надежду, что по возвращении он сдаст украинский паспорт.

Как известно, ранее ГПУ обратилась к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой инициировать через Государственную миграционную службу процедуру потери украинского гражданства Артеменко.

Темы: Порошенко гражданство
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