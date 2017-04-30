Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ляшко: Порошенко підписав указ про припинення громадянства Артеменка

Неділя, 30 квітня 2017, 00:37
Ляшко: Порошенко підписав указ про припинення громадянства Артеменка

Президент України Петро Порошенко в суботу, 29 квітня, підписав указ про припинення громадянства нардепа Андрія Артеменка, який раніше нібито передав колишньому раднику Дональда Трампа Майклу Флінну план нормалізації відносин між Україною і Росією.

Про це на сторінці в Facebook повідомив лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко.

За його словами, Артеменка позбавили громадянства "в зв'язку з добровільним набуттям ним у 2005 році громадянства Канади".

"Це унікальний і перший за 26 років Незалежності випадок, коли державний чиновник відповів за порушення Конституції України, яка передбачає лише одне - Українське! - громадянство. Зараз Артеменко і його захисники кричатимуть, що Конституція України забороняє позбавляти громадянства. Позбавляти - так, а припиняти - ні, не забороняє!", - зазначив Ляшко.

"Тепер ми вимагатимемо, щоб парламент на першому пленарному засіданні 16 травня достроко припинив депутатські повноваження Артеменка", - підкреслив нардеп.

Ляшко також додав, що за його інформацією, вранці в суботу Артеменко вилетів до Відня і висловив надію, що після повернення він здасть український паспорт.

Як відомо, раніше ГПУ звернулася до міністра внутрішніх справ Арсену Авакову з проханням ініціювати через Державну міграційну службу процедуру втрати українського громадянства Артеменком.

"Українська правда" у Threads

Теми: Порошенкогромадянство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
Порошенко
Найєм про образи "порохоботів" в мережі: "Порошенко має понести за це політичну відповідальність"
Олександр Мартиненко: як керують президенти, роль Єрмака, політика за лаштунками
Україна та її "якби"
Останні новини
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
ОновленоЗ півночі країни росіяни запускали "Шахеди"
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
Усі новини...
Реклама: