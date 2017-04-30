Юнкер перед вторым туром выборов призвал французов не отказываться от единой Европы

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Воскресенье, 30 апреля 2017, 03:31

Франция всегда была участником европейского строительства, и ей не пристало отказываться от этой роли.

Об этом заявил в субботу в Брюсселе председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, передает "Интерфакс-Украина".

"Я бы только сказал французам, чтобы они оставались французами, чтобы они не отказывались от великого национального устремления Франции, каковым всегда было строительство Европы. Все президенты, включая 4-ю Республику, делали все, чтобы продвигать европейскую интеграцию", - отметил он.

Юнкер добавил, что всегда испытывает противоречивые чувства, когда приходится высказываться в рамках тех или иных предвыборных дебатов.

Его попросили прокомментировать ситуацию с участием во втором туре французских выборов кандидата "Национального фронта" Марин Ле Пен, которая призывает к выходу Франции из Евросоюза - Frexit.

"Сейчас не время разъединять то, что было так трудно соединить", - сказал Юнкер.

Темы: Франция
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