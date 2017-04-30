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Юнкер перед другим туром виборів закликав французів не відмовлятися від єдиної Європи

Неділя, 30 квітня 2017, 03:31

Франція завжди була учасником європейського будівництва, і їй не личить відмовлятися від цієї ролі.

Про це заявив в суботу в Брюсселі голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я б тільки сказав французам, щоб вони залишалися французами, щоб вони не відмовлялися від великого національного устремління Франції, яким завжди було будівництво Європи. Всі президенти, включаючи 4-у Республіку, робили все, щоб просувати європейську інтеграцію", - зазначив він.

Юнкер додав, що завжди відчуває суперечливі почуття, коли доводиться висловлюватися в рамках тих чи інших передвиборних дебатів.

Його попросили прокоментувати ситуацію з участю в другому турі французьких виборів кандидата "Національного фронту" Марін Ле Пен, яка закликає до виходу Франції з Євросоюзу - Frexit.

"Зараз не час роз'єднувати те, що було так важко поєднати", - сказав Юнкер.

"Українська правда" в Threads

Теми: Франція
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