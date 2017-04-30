Столтенберг: НАТО не будет вмешиваться в возможный конфликт между США и КНДР

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Воскресенье, 30 апреля 2017, 07:38

Любое вмешательство НАТО в возможный конфликт между Соединенными Штатами и Северной Кореей исключено.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag, передает DW.

"На прошлой неделе я провел 4 часа в Белом доме и могу заверить, что не было никаких дебатов о роли НАТО в отношении Северной Кореи ", - сказал он.

В то же время он обвинил руководство КНДР в дестабилизации всего региона. На фоне этого Столтенберг заявил, что НАТО "осуждает" постоянные нарушения Северной Кореей резолюций Совета Безопасности ООН, касающихся ядерной и ракетной программ Пхеньяна.

Напомним, ранее к берегам Корейского полуострова США отправили флотилию боевых кораблей, в том числе авианосец и субмарину, оснащенную крылатыми ракетами.

Также Трамп не исключил военных действий США в ответ на ядерные испытания КНДР.

Темы: НАТО США КНДР
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