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Столтенберг: НАТО не буде втручатися в можливий конфлікт між США і КНДР

Неділя, 30 квітня 2017, 07:38

Будь-яке втручання НАТО в можливий конфлікт між Сполученими Штатами та Північною Кореєю виключене.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг в інтерв'ю німецькому виданню Welt am Sonntag, передає DW.

"Минулого тижня я провів 4 години у Білому домі й можу запевнити, що не було жодних дебатів про роль НАТО щодо Північної Кореї", - сказав він.

У той же час він звинуватив керівництво КНДР в дестабілізації всього регіону. На тлі цього Столтенберг заявив, що НАТО "засуджує" постійні порушення Північною Кореєю резолюцій Ради Безпеки ООН, що стосуються ядерної та ракетної програм Пхеньяна.

Нагадаємо, раніше до берегів Корейського півострова США відправили флотилію бойових кораблів, у тому числі авіаносець і субмарину, оснащену крилатими ракетами.

Також Трамп не виключив воєнних дій США у відповідь на ядерні випробування КНДР.

Теми: НАТОСШАКНДР
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