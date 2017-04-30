Мотузяник: за субботу враг 14 раз использовал тяжелое вооружение

Из 54 обстрелов, которые были зафиксированы в прошлые сутки, в 14 случаях враг применял тяжелое вооружение.

Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник на брифинге в воскресенье.

Он отметил, что интенсивность применения тяжелого вооружения противником заметно уменьшилась.

На Луганском направлении зафиксировано 14 обстрелов, почти половина из тяжелого вооружения.

На Донецком направлении - 9 обстрелов, из них 5 с использованием минометов.

На Мариупольском направлении враг обстреливал силы АТО 31 раз, при этом трижды использовались минометы.

Мотузяник также подтвердил, что за прошедшие сутки в результате боевых действий двое украинских военнослужащих погибли, еще четверо получили ранения.

Украинская правда