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Мотузяник: за суботу ворог 14 разів використовував важке озброєння

Неділя, 30 квітня 2017, 12:49

Із 54 обстрілів, які відбулися минулої доби, в 14 випадках ворог застосовував важке озброєння.

Про це повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу в неділю.

Він зазначив, що інтенсивність застосування важкого озброєння противником помітно зменшилася.

На Луганському напрямку зафіксовано 14 обстрілів, майже половина з важкого озброєння.

На Донецькому напрямку - 9 обстрілів, з них 5 із використанням мінометів.

На Маріупольському напрямку ворог обстрілював сили АТО 31 раз, при цьому тричі використовувалися міномети.

Мотузяник також підтвердив, що минулої доби внаслідок бойових дій двоє українських військовослужбовців загинуло, ще четверо зазнали поранень.

Українська правда

Теми: АТО
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