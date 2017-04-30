Порошенко за время президентства прекратил гражданство 18,5 тысяч человек

887 просмотров
0
Воскресенье, 30 апреля 2017, 14:21

Президент Петр Порошенко прекратил гражданство Украины 18 676 лиц.

Об этом говорится в ответе Администрации президента на запрос Українських Новин.

"С 7 июня (вступление Порошенко в должность президента) по настоящее время решениями президента П. А. Порошенко было прекращено гражданство Украины 18 676 лиц", - сказано в нем.

В 2014 году решениями Порошенко было прекращено гражданство 4 640 лиц, в 2015 - 5 818, в 2016 - 7 347, в текущем году - 871.

В частности гражданство Украины 15 603 лиц было прекращено вследствие выхода из украинского гражданства, 2 901 - по предусмотренным международными договорами Украины основаниям, 172 - вследствие потери украинского гражданства.

Ранее Государственная миграционная служба сообщила агентству, что в 2016 году гражданство Украины получили 16 866 лиц.

Как сообщалось, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что президент Петр Порошенко в субботу, 29 апреля, подписал указ о прекращении гражданства нардепа Андрея Артеменко, который ранее якобы передал бывшему советнику Дональда Трампа Майклу Флинну план нормализации отношений между Украиной и Россией.

Порошенко предлагает Верховной Раде определить основанием для потери украинского гражданства невыполнение требования о подаче в течение 2 лет в уполномоченный орган Украины выданный иностранным государством документ о прекращении иностранного гражданства.

Темы: Порошенко гражданство
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Порошенко назначит главой НБУ Лавренчука - Bloomberg 30 апреля 2017, 13:22
Ляшко: Порошенко подписал указ о прекращении гражданства Артеменко 30 апреля 2017, 00:37
Песков прямо не ответил на вопрос о разговорах Путина и Порошенко 29 апреля 2017, 15:28
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Порошенко назначит главой НБУ Лавренчука - Bloomberg
Агентство Fitch подтвердило рейтинг Украины и ухудшило прогноз роста ВВП
Сутки в АТО: 54 обстрела, двое военных ВСУ погибли
Кличко проиграл британцу Джошуа в бою за титул чемпиона мира
Все новости
Гид по грузинской кухне

Где в Киеве попробовать хинкали, хачапури и чанахи

Доктор Комаровский

Как правильно подготовить ребенка к вакцинации