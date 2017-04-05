В штабе АТО уточнили, где за минувшие сутки ранены 5 бойцов

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Среда, 5 апреля 2017, 12:54

За сутки в зоне проведения антитеррористической операции 5 военных получили ранения.

Об этом на брифинге в среду сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки вследствие боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, пятеро наших воинов получили ранения", – сказал полковник.

По словам Лысенко, эти санитарные потери силы АТО понесли в результате вражеских обстрелов в Крымском – 1 раненый, Красногоровке - 2 и Богдановке – 2.

"Несмотря на введение режима прекращения огня на линии соприкосновения за минувшие сутки интенсивность вражеских обстрелов снова выросла. Всего противник 54 раза нарушил режим тишины. Из них – 4 минометные обстрела ключевых районов обороны на донецком и мариупольском направлениях", – отметил спикер АТО.

Также Лысенко напомнил, что враг спровоцировал боевое столкновение с украинскими защитниками.

Валентина Романенко, УП

Темы: АТО
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