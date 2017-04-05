"Режим тишины": террористы совершили 54 обстрела, ранены 5 бойцов ВСУ

Несмотря на все договоренности, российско-террористические подразделения "режим тишины" не соблюдают, за минувшие сутки в зоне АТО зафиксировано 54 обстрела позиций Вооруженных Сил Украины, пятеро военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Больше всего обстрелов состоялось вблизи Мариуполя. Здесь из минометов калибра 82 мм, враг накрывал огнем защитников Красногоровки и Широкиного. Из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов бил по опорным пунктам в районе Павлополя и Водяного. Позиции под Марьинкой боевики обстреливали из гранатометов, а в сторону морских пехотинцев в Гнутовом открывали огонь из пулеметов. Из вооружения БМП противник бил по позициям морпехов в районе Водного и Широкиного. Вблизи Новотроицкого активно действовал вражеский снайпер.

Кроме того в Марьинке состоялось боевое столкновение с ДРГ противника. Произошло это, когда группа боевиков пыталась приблизиться к позициям ВСУ. Скрытое движение противника было обнаружено. Командир бригады, учитывая прямую угрозу жизни и здоровью подчиненных, принял решение на применение оружия после чего противник отошел.

На Донецком направлении, из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник бил по защитникам Авдеевки. Из гранатометов - по опорным пунктам вблизи Луганского, Опытного, Песков и Невельского. Из крупнокалиберных пулеметов террористы открывали огонь в сторону сил АТО под Каменкой, Опытным, Верхнеторецким, Шахтой Бутовкой и Песками. В районах Опытного и Троицкого активизировались вражеские снайперы.

На Луганском направлении, зафиксировано наименьшее количество обстрелов. Здесь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия враг бил по опорным пунктам ВСУ вблизи Крымского, а из стрелкового оружия открывал огонь в сторону украинских позиций в районе населенного пункта Лобачево.