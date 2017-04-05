Корчак: Премии по 200 тысяч выписывала себе за работу

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Среда, 5 апреля 2017, 13:17

Народные депутаты во время отчета председателя НАПК Натальи Корчак в Раде засыпали ее вопросами о высоких премиях, которые она выписывала себе и коллегам.

Так, Корчак выступила в Раде, напомнив, что инициирует международный аудит деятельности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Первые трое нардепов, которые задавали вопросы Корчак по очереди, пытались получить от нее ответ о причине высоких премий – по 200 тысяч на человека.

Однако Корчак на все вопросы отвечала лишь то, что в этом не было никаких нарушений, и все происходило в рамках закона.

В результате в Раде поднялся шум возмущенных нардепов, начали раздаваться крики "Ганьба", к трибуне подошел Олег Ляшко и другие депутаты. В ситуацию вмешался спикер Андрей Парубий.

"Когда депутаты задают простой вопрос, то дайте простые ответы", - заявил Парубий.

"Премии начислялись в августе, октябре, ноябре. 200 тысяч гривен была премия, но эти премии получали за работу", - заявила Корчак. Она отметила, что многое сделала на своей должности.

"За свою работу (выписывала премии – УП), запущен процесс электронного декларирования, запущен механизм проверки финансирования партий, осуществляется постоянная работа, связанная с предотвращением коррупции", - отметила Корчак.

Как известно, зарплата Корчак в феврале 2017 года, согласно информации НАПК, составила должностной оклад - 40,560 тыс. гривен, надбавку за выслугу лет – 20,280 тыс. гривен, надбавку за интенсивность труда – 40,560 тыс. гривен.

В октябре 2016 года журналисты программы "Схемы" сообщили, что четыре члена Национального агентства по предотвращению коррупции ежемесячно получали к своему основному окладу две надбавки и премию в размере месячной зарплаты.

В результате этого вместо одного стандартного оклада члена НАПК получали по четыре.

Татьяна Кусок, УП

Темы: НАПК
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