Россия выдала Украине экс-начальника ГАИ Киева Макаренко

Россия выдала Украине бывшего начальника Управления ГАИ в Киеве Николая Макаренко.

Об этом на своей странице в Facebook написал генпрокурор Юрий Луценко.

"Так накануне Дня ГАИ (14 апреля) состоялась экстрадиция бывшего начальника Управления ГАИ ГУМВД Украины в городе Киеве Макаренко, который разыскивался украинскими правоохранительными органами за системное взяточничество", - сказал Луценко.

Напомним, в апреле 2015 года Макаренко был объявлен в розыск по подозрению в коррупции. 23 сентября Печерский районный суд города Киева заочно избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

В сентябре российские силовики задержали Макаренко в московском аэропорту "Домодедово".

Украинская правда