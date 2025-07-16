Россияне ударили по спасателям, которые ликвидировали последствия атаки на автомобиль в Никополе

В результате двойного удара дронами по Никополю на Днепропетровщине получили травмы три спасателя и двое гражданских людей.

Источник: пресс-службы ГСЧС, МВД

Дословно: "Вечером в результате вражеского удара FPV-дроном по городу Никополь загорелся грузовой автомобиль. Во время ликвидации последствий атаки, враг повторно нанес удар по спасателям, применив беспилотник".

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Детали: Сообщается, что три сотрудника ГСЧС получили травмы, они госпитализированы в больницу.

Также в результате атаки пострадали двое гражданских, мужчина и женщина. Пожар ликвидирован