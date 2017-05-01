В Харькове первомайская демонстрация не обошлась без драки

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Понедельник, 1 мая 2017, 14:17

В Харькове на площади Конституции произошел конфликт между проукраинским активистом и участником первомайской демонстрации.

Как сообщает местное издание StudMedia, на демонстрацию в понедельник собралось около сотни людей пожилого возраста.

Они скандировали лозунги "Мир! Труд! Май!" и "Слава Труду". Также у присутствующих были плакаты с лозунгами против проведения АТО и против НАТО. Собравшись у входа в Исторический музей, они выдвинулись шествием к монументу первой харьковской маёвки.

"Сразу же после старта шествия произошёл конфликт между проукраинским активистом и участником демонстрации: участник кричал антиукраинские лозунги, в ответ на что проукраинский активист порвал его плакат. Участник демонстрации ударил патриота по голове, и был задержан сотрудниками полиции", - пишет издание.

Отмечается также, что во время шествия демонстрантов сопровождали проукраинские активисты, которые пытались перекричать их патриотическими лозунгами.

У самого монумента проукраинские активисты сначала заблокировали проход к памятнику, однако позже позволили демонстрантам возложить цветы, при условии что это будет сделано под государственными флагами.

Как сообщалось, ранее конфликты во время первомайских демонстраций произошли в Виннице и Херсоне.

Темы: Харьков
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IP: 107.167.108.---Антиимперия01.05.2017 15:39
Автору, почему в Украине не должно быть проукраинских демонстрантов? Зря власть разрешает всяким коммунякам демонстрировать свою враждебность. Недовольных отправлять в Рашу.
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