Выборы в ОТГ: Ключевая проблема - подкуп избирателей

Проблема подкупа избирателей на выборах остается ключевой, наиболее масштабные нарушения законодательства имели место на выборах Шполянской ОТГ Черкасской области.

Об этом заявил глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель по итогам выборов глав объединенных территориальных громад, которые состоялись 30 апреля.

"Совершенствуется только сама технология - все большее распространение получает форма так называемого "легального подкупа", который формально не имеет отношения кандидат и который очень сложно доказать в судебном порядке", - отметил он.

В частности, по его словам, одной из форм агитации в ряде сел Черниговщины стали раздача яда для жуков и беспроигрышная лотерея с дешевым вином.

"На Луганщине избирателей "покупали" социальными карточками и пакетами с сахаром. При этом масштабы сахарной пирамиды поражали даже опытных политтехнологов", - добавил Кошель.

"Обвинения в покупке голосов становится одной из главных технологий противодействия оппонентам ... Политики традиционно продемонстрировали низкий уровень политической культуры", - отметил глава КИУ.

По его словам, наиболее масштабные нарушения законодательства имели место на выборах Шполянской ОТГ Черкасской области, а имеющиеся факты должны лечь в основу не одного уголовного дела.

По мнению Кошеля, "одной из причин избирательного произвола является отсутствие наказаний".

"По результатам местных выборов-2015 судебной инстанции достигло лишь незначительное количество уголовных дел. Очевидно и сейчас не стоит надеяться на высокую результативность МВД. Одним из факторов по уменьшению масштабов нарушений могли бы стать кадровые решения: отставки руководителей МДА в регионах, где зафиксировано наибольшее количество нарушений законодательства на выборах", - подытожил он.