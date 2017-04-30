Вибори в ОТГ: Спроба зриву на Черкащині, спостерігачі фіксують порушення

Комітет виборців України заявляє про спробу зриву виборів в ОТГ на окремих дільницях в Черкаській області.

Про це йдеться у повідомленні КВУ 30 квітня.

"На виборах Шполянської ОТГ на Черкащині зафіксовано спроби зриву виборів з боку невідомих осіб. Так, до приміщення дільниці №710825 (м.Шпола) увірвалася група невідомих чоловіків спортивної зовнішності у складі 15-20 осіб, які показово вкинули до виборчих скриньок кілька пачок бюлетенів", - зазначили у КВУ.

"Такі показові вкидання бюлетенів свідчать про спроби зриву голосування на окремих дільницях. На місце події прибули представники правоохоронних органів", - йдеться у повідомленні.

Раніше КВУ називав Шполу потенційною "гарячою точкою" на виборах в об'єднані громади 30 квітня.

Також у Шполі спостерігачі зафіксували на дільниці №710826 видачу виборцям заповнених бюлетенів.

"Спостерігачі зафіксували 2 випадки, коли виборцям видавалися бюлетені із поставленою позначкою навпроти прізвища одного із кандидатів. Складено відповідні акти про порушення виборчого законодавства, на дільницю прибули представники правоохоронних органів", - заявили в КВУ.

Окрім того на Чернігівщині "Радикальна партія" відкрито агітує в день виборів.

"У Менській об'єднаній громаді на Чернігівщині зафіксовано факти незаконної агітації в день виборів від імені Радикальної партії Олега Ляшка - на балконах багатоквартирних будинків у Мені, яка є центром відповідної ОТГ, вивішено агітаційні плакати із символікою РПЛ", - повідомляють у КВУ.

Як повідомляє ОПОРА, у Рівненській області спостерігача не пускали на ранкове засідання на ДВК №560563 у с. Мятин, аргументуючи тим, що він мав зареєструватися до початку ранкового засідання о 7:15.

На ДВК 56062 у с.Хорупань та ДВК №560562 у с.Смордва не розпочали вести протокол ранкового засідання, також у населених пунктах виявлено друковану агітацію кандидатів.

На Харківщині на виборах до Нововодолазької ОТГ було виявлено агітацію у день голосування та ймовірний підвіз виборців на дільницю №630677.

Як відомо, 30 квітня у 19 областях України проходять вибори голів 47 об’єднаних територіальних громад.

Українська правда