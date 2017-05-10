Трамп в среду может встретиться с Лавровым

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Среда, 10 мая 2017, 06:15

Президент США Дональд Трамп в среду, 10 мая, проведет встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что встреча пройдет в Вашингтоне в Белом доме.

Американский чиновник, говорящий на условиях анонимности, заявил, что в ходе встречи Трамп и Лавров обсудят Сирию, отношения США и России и другие глобальные проблемы.

Агентство пишет, что это будет первый контакт на высшем уровне между Трампом и правительством России с момента вступления Трампа в должность 20 января.

Темы: США Росcия Трамп
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