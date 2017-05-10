Сотрудник СБУ был под домом Шеремета накануне убийства — расследование

Бывший или нынешний сотрудник СБУ был замечен на видео с камер наблюдения в ночь перед убийством журналиста Павла Шеремета.

Об этом говорится в расследовании журналистов OCCRP и Слидства.Инфо, которые провели независимое расследование убийства, произошедшего 20 июля 2016 года.

Согласно данным расследования, сотрудник по имени Игорь Устименко работал в СБУ по крайней мере до 2014 года. Сам Устименко отказался комментировать свои связи со службой.

СБУ отказалась предоставлять комментарии для фильма.

Игорь Устименко слева

Устименко присутствовал возле дома Шеремета по крайней мере несколько часов ночью, когда под машину журналиста была подложена взрывчатка.

Он приехал на место происшествия на Шкоде Октавии АА 2551 МО серого цвета. Ее зафиксировали несколько камер наблюдения в районе, где проживал Павел.

Автомобиль зарегистрирован на другое лицо, Зарецкую Наталью Леонидовну.

Ни Зарецкая, ни Устименко не смогли объяснить факта и цели использования автомобиля человеком, который имеет связь с украинской спецслужбой.

Как известно, 8 февраля 2017 года следователи заявили, что считают приоритетной версии убийства Шеремета за его журналистскую деятельность в Украине и других странах.



20 июля 2016 года около 8:00 утра на перекрестке улицы Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве была взорвана машина руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет.



Шеремет получил телесные повреждения и погиб в карете скорой помощи. К расследованию были привлечены представители ФБР.



Тогда генпрокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета месть за его профессиональную деятельность.



Следствие установило, что взрыв в автомобиле произошел от дистанционного срабатывания взрывного устройства.



Кроме того, Нацполиция обнародовала видео с камер наблюдения, на которых видно, что устройство закладывали ночью мужчина и женщина. Нацполиция провела опрос более 500 свидетелей, обошла многие дома в этом районе в поисках этих людей. О результатах этих действий Нацполиции не сообщается.



28 октября УП опубликовала материал с документальными доказательствами слежку за своими журналистами и работой редакции. По информации источников УП, сбором информации занималась СБУ по просьбе Администрации президента, соответствующие материалы получает глава МВД Арсен Аваков.



Исходя из обнародованных судебных решений, следствие по делу об убийстве Шеремета разрабатывает одну из версий, по которой к убийству причастны украинские боевые батальоны.



Однако тогдашний первый заместитель председателя Нацполиции Вадим Троян отметил, что выводы были сделаны лишь с нескольких судебных решений по более 97.