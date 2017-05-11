ЕС ЗАВЕРШИЛ ПРИНЯТИЕ БЕЗВИЗОВОГО РЕЖИМА ДЛЯ УКРАИНЫ

1131 просмотр
0
Четверг, 11 мая 2017, 11:17

11 мая Совет Европейского союза утвердил законодательное предложение об отмене краткосрочных виз для граждан Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Для ускорения процедуры решение было принято Советом министров сельского хозяйства и рыболовства, заседание которого проводится в четверг, не ожидая встречи профильного Совета министров внутренних дел.

Известно, что церемония подписания соответствующего решения президентом ЕП и представителем председательства в Совете ЕС состоится 17 мая, ее намерен посетить президент Порошенко. После этого подписанный регламент должен быть опубликован в официальном вестнике ЕС.

Фактически безвиз вступит в силу через 20 дней после опубликования – ориентировочно 11 июня.

О том, как именно будет работать безвизовый режим с Евросоюзом, читайте в статье: "Без виз, но не без правил: как будет работать на практике безвизовый режим с Евросоюзом".

Подробные разъяснения читайте в статье: "Тонкости безвиза: что делать на границе, чтобы избежать проблем. Отвечаем на вопросы читателей".

Темы: визы
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Совет ЕС в четверг рассмотрит безвизовый режим для Украины 11 мая 2017, 08:50
МИД хочет узнать самые распространенные вопросы украинцев о "безвизе" 10 мая 2017, 18:33
Безвиз для Украины могут подписать в Европарламенте 17 мая – СМИ 10 мая 2017, 16:06
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
ЕС ЗАВЕРШИЛ ПРИНЯТИЕ БЕЗВИЗОВОГО РЕЖИМА ДЛЯ УКРАИНЫ
Лавров заявил, что Трамп не говорил с ним о санкциях
Крымского татарина Изетова после обыска увезли оккупанты
Хроника 11 мая. Раскладушка Тимошенко и "референдум" на Донбассе
Все новости
"Папиросы"

3 стиха из нового поэтического сборника Юрия Издрика

Уличная Музыка

На Дне Уличной музыки в Киеве впервые будет детская локация