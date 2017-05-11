День в АТО: 25 обстрелов, один погибший и четверо раненых

В четверг пророссийские боевики 25 раз открывали огонь по опорным пунктам Вооруженных сил Украины. В результате этого один украинский военнослужащий погиб, еще четверо получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

Согласно информации, на Донецком направлении противник из 82-мм минометов и вооружения БМП вел огонь по позициям ВС Украины в районе Луганского. Также из минометов калибра 82 мм боевики обстреливали украинских воинов, которые защищают Авдеевку.

"Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и вооружения БМП незаконные вооруженные формирования били вблизи Зайцево. Из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия боевики открывали огонь неподалеку Новгородского. Вблизи н. п. Каменка противник обстреливал наши позиции из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В то же время в Луганской области бандформирования из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляли украинских воинов вблизи Новозвановки.

В районе н.п. Валуйское вели огонь из стрелкового оружия. Позиции сил АТО неподалеку Крымского противник обстреливал из автоматических станковых гранатометов, вооружения БМП, а также из минометов калибра 120 мм.

"Больше всего вооруженных провокаций против сил АТО зафиксировано на Приморском направлении. Там боевики из 82-мм минометов били по опорным пунктам ВС Украины в районе Марьинки, Красногоровки, Широкино, Павлополя и Чермалыка. На том же участке фронта враг иногда применял гранатометы и стрелковое оружие", - отметили в штабе АТО.

Кроме того, у Широкино зафиксировано использование боевиками противотанкового ракетного комплекса.

В районе Водяного бандформирования обстреливали украинских воинов из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов. У этого же населенного пункта, а также в районе Лебединского вел огонь вражеский снайпер.

Украинская правда