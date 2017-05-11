СМИ: У заместителя Кличко - фальшивый диплом

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Четверг, 11 мая 2017, 21:33

Руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко имеет поддельный диплом бакалавра ЛНУ имени Ивана Франко, на основании которого он получил степень специалиста в КНУ имени Тараса Шевченко.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы".

Журналисты отмечают, что высшее образование - обязательное требование для должности, которую занимает заместитель мэра Киева Виталия Кличко.

На запрос журналистов из архива Львовского национального университета имени Ивана Франко пришел ответ, что "на основании архивных документов установлено, что Бондаренко Владимир Владимирович (26.01.1985 г.р.) не завершал обучение и не получал диплом во Львовском национальном университете имени Ивана Франко".

В то же время в 2009 году нотариально заверенную копию диплома бакалавра именно этого университета Владимир Бондаренко подавал в Институт последипломного образования Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, когда получал диплом специалиста.

С этой копией журналистам дали возможность ознакомиться в киевском вузе.

"Владимир Бондаренко сбежал из собственного кабинета, услышав от журналистов вопрос об образовании", - отмечается в расследовании.

В то же время мэр Киева Виталий Кличко в комментарии заявил, что слова Владимира Бондаренко убедительны: "Насколько я знаю, он получал образование в Киеве. Я спросил его, и он сказал, что он учился в Киеве, а не во Львове. Я поверил ему на слово".

Следственный отдел главного управления Национальной полиции в Киеве сообщил "Схемам", что по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 4 статьи 358 (подделка документов), начато уголовное производство.

По словам юристки общественной организации "Центр противодействия коррупции" Ольги Веретильник, эта статья предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Информация о том, что Владимир Бондаренко учился во Львовском национальном университете имени Ивана Франко, была указана на его странице в сети Facebook в день назначения руководителем аппарата КГГА.

На нее ссылались новостные ресурсы. Затем эта информация исчезла со страницы чиновника.

В своей официальной автобиографии на сайте КГГА Бондаренко не уточняет, где получил высшее юридическое образование после школы. Согласно закону "О государственной службе", должность руководителя аппарата городской администрации требует наличия высшего образования.

Темы: Кличко КГГА образование
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