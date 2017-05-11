Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СМИ: У заместителя Кличко - фальшивый диплом

Четверг, 11 мая 2017, 21:33

Руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко имеет поддельный диплом бакалавра ЛНУ имени Ивана Франко, на основании которого он получил степень специалиста в КНУ имени Тараса Шевченко.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы".

Журналисты отмечают, что высшее образование - обязательное требование для должности, которую занимает заместитель мэра Киева Виталия Кличко.

На запрос журналистов из архива Львовского национального университета имени Ивана Франко пришел ответ, что "на основании архивных документов установлено, что Бондаренко Владимир Владимирович (26.01.1985 г.р.) не завершал обучение и не получал диплом во Львовском национальном университете имени Ивана Франко".

В то же время в 2009 году нотариально заверенную копию диплома бакалавра именно этого университета Владимир Бондаренко подавал в Институт последипломного образования Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, когда получал диплом специалиста.

С этой копией журналистам дали возможность ознакомиться в киевском вузе.

"Владимир Бондаренко сбежал из собственного кабинета, услышав от журналистов вопрос об образовании", - отмечается в расследовании.

В то же время мэр Киева Виталий Кличко в комментарии заявил, что слова Владимира Бондаренко убедительны: "Насколько я знаю, он получал образование в Киеве. Я спросил его, и он сказал, что он учился в Киеве, а не во Львове. Я поверил ему на слово".

Следственный отдел главного управления Национальной полиции в Киеве сообщил "Схемам", что по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 4 статьи 358 (подделка документов), начато уголовное производство.

По словам юристки общественной организации "Центр противодействия коррупции" Ольги Веретильник, эта статья предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Информация о том, что Владимир Бондаренко учился во Львовском национальном университете имени Ивана Франко, была указана на его странице в сети Facebook в день назначения руководителем аппарата КГГА.

На нее ссылались новостные ресурсы. Затем эта информация исчезла со страницы чиновника.

В своей официальной автобиографии на сайте КГГА Бондаренко не уточняет, где получил высшее юридическое образование после школы. Согласно закону "О государственной службе", должность руководителя аппарата городской администрации требует наличия высшего образования.

Темы: Виталий КличкоКГГАобразование
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

Все новости...
Виталий Кличко
Кличко рассказал, сколько переселенцев еще может принять Киев
Более 170 мирных жителей погибло в Киеве от российских атак – Кличко
После восхождения на Эверест главу "Киевгорстроя" отстранили: в компании проведут аудит
Последние новости
07:53
Американские Apache и Super Cobra или французские "Миражи". Какие самолеты и вертолеты могут усилить авиацию Украины
07:51
Россияне активизировались на Лиманском и Авдеевском направлениях, здесь отбили 63 атаки − Генштаб
07:36
Габек обвинил правую "АдГ" в намерениях сделать Германию "такой страной как Россия"
07:15
Россияне атаковали 20 "Шахедами", 19 из них сбила ПВО
06:56
В Одессе снова прогремели взрывы
06:40
В трех областях была объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской авиации
06:20
ЦНС: Россияне вывезли с оккупированных территорий почти 5 млн тонн зерна
05:46
видеоВ Одесской области этой ночью сбили 11 дронов: заходили на критически низкой высоте с моря
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
04:30
Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW
Все новости...
Реклама: