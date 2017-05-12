РФ причастна к кибератакам на страны Балтии – СМИ

Хакеры, вероятно поддерживаемые Россией, совершали кибератаки против энергетических сетей балтийских государств.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Как сообщает агентство, беседы с более десяти сотрудниками правоохранительных органов и частных следователей, инсайдеров и представителей коммунальных служб указывают на то, что хакеры в течение последних двух лет совершали вторжения в сети стран Балтии, параллельно осуществив более серьезные нападения на сети Украины.

Источники сообщают, что за кибератаками стоят российские государственные организации.

Reuters отмечает, что не смог самостоятельно проверить утверждения источников.

Один из источников сообщил, что в конце 2015 года хакеры атаковали интернет-шлюз, используемый для управления Балтийской электроэнергетической сетью, нарушив ее работу, но не вызывая отключения электроэнергии. Он отказался сообщить подробности из-за текущего частного расследования инцидента.

Кроме того, источник сообщил, что хакеры, предположительно связанные с РФ, "нацелились" и на балтийскую трубопроводную систему, пытаясь спровоцировать сбои в поставках бензина. Однако попытка хакеров провалилась.

Также в конце 2015 года хакеры совершили неудачную атаку на другую Балтийскую сеть.

Как пишет агентство, несмотря на то, что инциденты были еще в 2015 году, по некоторым из них еще ведется расследование.

В России данную информацию опровергают.

Ранее сообщалось, что российские хакеры причастны к отключению электрики в Украине.