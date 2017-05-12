Высший совет правосудия уволил 91 судью из Крыма

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Пятница, 12 мая 2017, 03:27

Высший совет правосудия уволил 91 судью из оккупированного Крыма и Севастополя.

Такое решение было принято в ходе заседания 11 мая, говорится на сайте ВСП.

"Указанные судьи, находясь в статусе судей Украины, осуществляли судопроизводство и принимали судебные решения на основании законодательства и именем Российской Федерации, на русском языке с использованием символов другого государства или обращались с заявлениями в Высшую квалификационную коллегию судей Российской Федерации о рекомендации их на должности судей незаконно созданной Республики Крым в составе Российской Федерации…", - говорится в сообщении.

Как отмечается, "действия указанных судей подрывают авторитет правосудия" и являются существенным дисциплинарным проступком.

Темы: суд Крым аннексия
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