Вища рада правосуддя звільнила 91 суддю з Криму

Вища рада правосуддя звільнила 91 суддю з окупованого Криму і Севастополя.

Таке рішення було прийнято в ході засідання 11 травня, йдеться на сайті ВРП.

"Вказані судді, перебуваючи у статусі суддів України, здійснювали судочинство та ухвалювали судові рішення на підставі законодавства та іменем Російської Федерації, російською мовою з використанням символів іншої держави або зверталися із заявами до Вищої кваліфікаційної колегії суддів Російської Федерації про рекомендування їх на посади суддів незаконно утвореної Республіки Крим у складі Російської Федерації... ", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, "дії зазначених суддів підривають авторитет правосуддя" і є істотним дисциплінарним проступком.