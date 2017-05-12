Адвокат уверяет, что Мартыненко не связан с ВостГОКом

Защита экс-нардепа Николая Мартыненко убеждает, что он не имеет никакого отношения к государственному предприятию "Восточный горно-обогатитетельный комбинат".

Об этом адвокат Татьяна Черезова заявила в ходе судебного заседания Апелляционного суда Киева в пятницу.

"САП не предоставило никаких доводов о его причастности к государственному предприятию. Он не может быть подозреваемым в этом производстве", – сказала она.

"В апелляционной жалобе нет ни одного доказательства, есть лишь предположения прокурора", – добавила Черезова.

В свою очередь, другой адвокат Петр Бойко утверждал, что не было нарушений со взятием Мартыненко на поруки депутатами.

"Не соответствует действительности, что поручители не были осведомлены с содержанием подозрения и обязанностей, которые на них возложили. Я лично объяснил народным депутатам, в чем подозревают Мартыненко", – сказал он.

"В том числе, было известно и Княжицкому, который сказал, что ему не известно", – добавил Бойко.

Также адвокат отреагировал на доводы прокуроров, что перед обысками Мартыненко покинул свое постоянное место проживания.

"Ну, мы все покидаем места нашего проживания. Мы едем на работу. Его задержали в офисе. Мартыненко, понимая, что его задерживают с целью унижения, мужественно это принял", – заявил Бойко.

"Наш клиент заинтересован как политик в доказательстве своей невиновности. Он не собирается избегать ни следствия, ни суда. Мартыненко не собирается оставлять страну, он элементарно сдал загранпаспорта", – заверил он.

Как известно, 20 апреля НАБУ задержало Николая Мартыненко по подозрению в создании преступной организации и хищении.

По версии следствия, в частности, ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" заключило контракт с австрийской компании Steuermann, подконтрольной Мартыненко, на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего интересам ГП в 2014-2016 годах нанесли ущерб в размере более 17,28 млн долларов.

22 апреля Соломенский райсуд Киева отпустил Мартыненко на поруки народных депутатов и министров от "Народного фронта", хотя САП просила суд взять Мартыненко под стражу на 60 суток с альтернативой залога в 300 млн гривен.

Национальное антикоррупционное бюро считает, что Мартыненко имеет возможности влияния на процесс, потому что на e-mail секретаря политика поступали письма с просьбами о даче указаний следователем прокуратуры и судьям.

Роман Кравец, Алена Рощенко, УП