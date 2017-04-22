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Cуд отпустил Мартыненко на поруки

Суббота, 22 апреля 2017, 14:41
Мартыненко отпустили на поруки
Роман Кравец

Соломенский райсуд Киева отпустил экс-нардепа Николая Мартыненко на поруки народных депутатов из фракции "Народный фронт" и министров.

Такое решение в субботу принял судья Алексей Бобровник.

"Отказать в удовлетворении ходатайства, применить к Николаю Мартыненко меру пресечения в виде личной поруки народных депутатов и министров", - отметил он.

Мартыненко в суде
Мартыненко в суде
все Фото Романа Кравца

Также судья обязал Мартыненко сообщать суду об изменении места жительства, являться на вызовы для следственных действий, воздерживаться от общения с рядом лиц, фигурирующих в материалах подозрения и сдать все документы для выезда за границу.

Вместе с тем Мартыненко поблагодарил всех, кто взял его на поруки.

Среди 21 поручителя - министры Лилия Гриневич, Владимир Омелян, Игорь Жданов, замглавы ЦИК Андрей Магера, а также нардепы - Леонид Емец, Георгий Логвинский, Андрей Тетерук, Николай Княжицкий, Максим Поляков, Виктор Еленский,  Елена Ледовских, Елена Масорина, Павел Пинзеник, Геннадий Кривошея, Виталий Сташук, Хвича Мепаришвили, Виктор Кривенко, Виталий Корчик, Елена Бойко, Вадим Пидберезняк,  Федор Бендюженко.

 
Мартыненко вышел на поруки
Суд освободил Николая Мартыненко на поруки нардепов от НФ и министров 

"Я готов идти в суд по всем фактам, которые назвали прокуроры и отстаивать свою правоту", - заявил он.

Мартыненко также добавил, что был "готов к любому решению и поехать не в ИВС, а на Лукьяновку".

"Ничего бы страшного не случилось ... Но я доволен, что впервые из  тех дел, о которых много говорили, мы достигли такой победы. ... Думаю, это будет очень полезно, в том числе и нашим силовым структурам, которые должны заниматься действительно борьбой с коррупцией, а не политическими вопросами", - заявил Мартыненко.

Говоря о своем задержании детективами НАБУ, Мартыненко отметил, что в этом деле "я был убежден, что это (задержание) рано или поздно но произойдет".

Он добавил, что в декабре 2015 года ему "шили" не одну дело, а дело №5, 9, 13 и 10 ".

"Пятое и 13-е мне уже не "шьют", 10-е сейчас вы слышали (освобожден на поруки), осталось дело №9 - по "Энергоатому", - добавил Мартыненко.

 

Как известно, 20 апреля детективы НАБУ и прокуроры САП задержали экс-председателя комитета парламента по вопросам топливно-энергетического комплекса, экс-нардепа Николая Мартыненко по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 ("Создание преступной организации") и ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины, по которым ГП "ВостГОК" нанесен ущерб на сумму 17,28 млн долларов.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд взять Мартыненко под стражу на 60 суток с альтернативой залога в 300 млн. гривен.

Также был задержан второй фигурант по делу о нанесении ущерба ГП "ВостГОК" - Сергей ПереломаПерелома кроме того фигурирует в уголовном производстве по факту причинения убытков "Одесскому припортовому заводу" в размере 205 млн грн, дело передано в суд, задержанный имеет статус обвиняемого.

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Роман Кравец, УП

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Темы: Мартыненкосуд
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