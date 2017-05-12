НАБУ призывает Раду не голосовать за изменения в УПК о закрытии дел

НАБУ призывает парламентариев не поддерживать законопроект N6220, который позволит Генпрокуратуре и СБУ установить контроль над бюро.

Об этом говорится в заявлении НАБУ.

По мнению Национального антикоррупционного бюро, принятие этого законопроекта в действующей редакции может перечеркнуть значительные достижения правоохранительной системы Украины на протяжении последних лет, в частности, и достижения новых антикоррупционных органов.

Так, например, при условии принятия парламентом и вступления в силу упомянутого закона НАБУ будет вынуждено прекратить расследование всех эпизодов преступной деятельности, в отношении которых существуют или будут вынесены в будущем постановления следователей любого из пока недореформированных правоохранительных органов о закрытии производств.

Кроме того, принятие этого закона даст другим правоохранительным органам возможность для манипуляций с текущими расследованиями своих коллег.

Достаточно будет зарегистрировать производство по фактам, которые уже расследуются или даже еще не расследуются, закрыть его, и, таким образом, заблокировать любые дальнейшие следственные и процессуальные действия.

К тому же, принятие данного законопроекта в предложенной редакции сделает невозможным регистрацию новых уголовных производств в отношении некоторых эпизодов коррупционной деятельности чиновников, в отношении которых такие производства ранее были незаконно закрыты.

Например, после регистрации детективами Бюро производства по фактам покушения на растрату "киотских средств" было установлено, что аналогичные дела расследуются следственными подразделениями буквально всех правоохранительных органов. И принятие постановления о закрытии любым из них фактически сделало бы дальнейшее расследование невозможным. То же самое касается дела в отношении "преступной группировки народного депутата Александра Онищенко и председателя ГФС".

Пока же детективы НАБУ осуществляют досудебное расследование в почти десяти уголовных производств, которые ранее были закрыты другими правоохранительными органами. Во время их расследования Национальным бюро сообщено о подозрении в совершении преступлений 13 лицам, в отношении 4 лиц обвинительные акты направлены в суд, а двое уже осуждены.

Национальное антикоррупционное бюро призывает народных депутатов не допустить принятия законопроекта №6220 в действующей редакции и отклонить его как такой, что не направлен на обеспечение общественных и государственных интересов, эффективную борьбы с коррупцией в стране.

Бюро видит в проекте Закона существенные коррупционные риски, которые в случае его принятия могут создать неограниченное поле для злоупотреблений работниками правоохранительных органов с целью содействия правонарушителям в уклонении от уголовной ответственности за совершенные преступления.

Бюро напоминает, что проект Закона №6220 принят в первом чтении 13 апреля несмотря на рекомендации главного научно-экспертного управления ВР и общественных организаций по его доработке. Им депутатам ВР предлагают изменить Уголовный процессуальный кодекс, дополнив его пунктами, которые предусматривают автоматическое закрытие уголовных производств в случае существования неотмененного постановления следователя, прокурора об их закрытии.

Также законопроект предусматривает, что в ЕРДР не вносятся сведения об обстоятельствах, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного правонарушения. в отношении которых принято решение о закрытии уголовного производства или существует приговор суда, который набрал законной силы.

Активисты также обеспокоены этим законопроектом.

Украинская правда