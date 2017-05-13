США предложили помощь в борьбе с вирусной атакой

Департамент национальной безопасности США готов оказать техническую поддержку и помощь партнерам внутри страны и на международном уровне в борьбе с вирусной атакой WannaCry.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.



"Мы активно обмениваемся информацией, связанной с этим событием, и готовы оказать техническую поддержку и помощь, нашим партнерам, как в США, так и на международном уровне", - сообщили в департаменте нацбезопасности.

Там также отметили, что у них есть специалисты в области кибербезопасности, которые могут предоставить опыт и поддержку важнейшим объектам инфраструктуры.

Как известно, 12 мая десятки тысяч компьютеров по всему миру были заражены вирусом WannaCry. Вирус также атаковал компьютеры в Украине и России. В частности, в РФ были заражены компьютеры Следственного комитета и МВД, а также оператора мобильной связи Мегафон. В Великобритании вышли из строя компьютерные системы во многих больницах.

Вирус WannaCry заражает компьютер, шифруя все сохраненные на нем данные. При этом злоумышленники обещают раскодировать файлы после получения выкупа.

"Лаборатория Касперского" утверждает, что жертвами WannaCry стали как минимум 45 тысяч пользователей из 74 стран. При этом больше 70 процентов зараженных компьютеров размещено в России.

Как сообщило интернет-издание The Intercept, группировка киберпреступников Shadow Brockers использовала для атаки хакерское программное обеспечение АНБ и уязвимость Windows, известную под названием EternalBlue. При этом еще в марте Microsoft выпустила обновление, позволяющее защититься от WannaCry, однако не все пользователи успели или смогли его установить, что сделало системы уязвимыми.