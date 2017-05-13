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Стало известно сколько "заработали" хакеры на вирусной атаке

Суббота, 13 мая 2017, 05:42

Авторы вируса-вымогателя WannaCry 12 мая по состоянию на 22:00 "заработали"  на своих жертвах около $ 6 тысяч.

Об этом пишет "Медуза".

Издание проанализировало историю транзакций на биткоин-кошельки, на которые вирус требовал перечислить деньги (эта информация публична).

Жертвы вирусной атаки перечислили на счета злоумышленников 3,5 биткоина. По курсу 1740 долларов за один биткоин это чуть больше шести тысяч долларов.

Адреса кошельков были взяты из скриншотов жертв и отчета"Лаборатории Касперского".

На трех кошельках, связанных с вирусом, обнаружены 20 транзакций, совершенных 12 мая. Чаще всего средства поступали порциями по 0,16-0,17 биткоина — это порядка 300 долларов.

Именно по 300 долларов требовали заплатить хакеры от своих жертв. Вирус WannaCry заражает компьютер, шифруя все сохраненные на нем данные. При этом злоумышленники обещают раскодировать файлы после получения выкупа.

Как известно, 12 мая десятки тысяч компьютеров по всему миру были заражены вирусом WannaCry. Вирус также атаковал компьютеры в Украине и России. В частности, в РФ были заражены компьютеры Следственного комитета и МВД, а также оператора мобильной связи Мегафон. В Великобритании вышли из строя компьютерные системы во многих больницах.

"Лаборатория Касперского" утверждает, что жертвами WannaCry стали как минимум 45 тысяч пользователей из 74 стран. При этом больше 70 процентов зараженных компьютеров размещено в России.

Как сообщило интернет-издание The Intercept, группировка киберпреступников Shadow Brockers использовала для атаки хакерское программное обеспечение АНБ и уязвимость Windows, известную под названием EternalBlue.  При этом еще в марте Microsoft выпустила обновление, позволяющее защититься от WannaCry, однако не все пользователи успели или смогли его установить, что сделало системы уязвимыми.

Темы: хакерыинтернет
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