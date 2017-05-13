США запропонували допомогу в боротьбі з вірусною атакою

Департамент національної безпеки США готовий надати технічну підтримку і допомогу партнерам всередині країни і на міжнародному рівні в боротьбі з вірусною атакою WannaCry.

Про це повідомила прес-служба відомства.

"Ми активно обмінюємося інформацією, пов'язаною з цією подією, і готові надати технічну підтримку і допомогу, нашим партнерам, як в США, так і на міжнародному рівні", - повідомили в департаменті нацбезпеки.

Там також відзначили, що у них є фахівці в області кібербезпеки, які можуть надати досвід і підтримку найважливішим об'єктам інфраструктури.

Як відомо, 12 травня десятки тисяч комп'ютерів по всьому світу були заражені вірусом WannaCry. Вірус також атакував комп'ютери в Україні та Росії. Зокрема, в РФ були заражені комп'ютери Слідчого комітету і МВС, а також оператора мобільного зв'язку Мегафон. У Великобританії вийшли з ладу комп'ютерні системи в багатьох лікарнях.

Вірус WannaCry заражає комп'ютер, шифруючи всі збережені на ньому дані. При цьому зловмисники обіцяють розкодувати файли після отримання викупу.

"Лабораторія Касперського" стверджує, що жертвами WannaCry стали як мінімум 45 тисяч користувачів з 74 країн. При цьому більше 70 відсотків заражених комп'ютерів розміщено в Росії.

Як повідомило інтернет-видання The Intercept, угруповання кіберзлочинців Shadow Brockers використовувало для атаки хакерське програмне забезпечення АНБ і вразливість Windows, відому під назвою EternalBlue. При цьому ще в березні Microsoft випустила оновлення, що дозволяє захиститися від WannaCry, однак не всі користувачі встигли або змогли його встановити, що зробило системи уразливими.