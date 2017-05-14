Порошенко: Безвиз пока что не для оккупированного Донбасса

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Воскресенье, 14 мая 2017, 15:30

Президент Петр Порошенко рассказал, когда жители оккупированной части Донбасса смогут воспользоваться преимуществами безвизового режима с ЕС.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в воскресенье.

"Смогут (ощутить преимущества безвиза – ред.), когда Крым и Донбасс будут возвращены Украине. Сейчас этими преимуществами смогут пользоваться временно перемещенные лица после проведения соответствующей процедуры", - заявил президент.

Он добавил, что при этом Украина должна очень ответственно относиться к каждому биометрического паспорту, который выдает.

Евгений Кизилов, УП

Темы: Порошенко Донбасс ЕС визы
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