Порошенко: Безвіз поки що не для окупованого Донбасу і Криму
Неділя, 14 травня 2017, 15:30
Президент Петро Порошенко розповів, коли мешканці окупованої частини Донбасу зможуть скористатися перевагами безвізового режиму з ЄС.
Про це він повідомив на прес-конференції в неділю.
"Зможуть (відчути переваги безвізу – ред.), коли Крим і Донбас будуть повернуті Україні. Зараз цими перевагами зможуть користуватися тимчасово переміщені особи після проведення відповідної процедури", - заявив президент.
Він додав, що при цьому Україна має дуже відповідально ставитися до кожного біометричного паспорту, який видає.
Євген Кізілов, УП