Журналисты обращались к Порошенко по делу Шеремета: остались без ответа

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Воскресенье, 14 мая 2017, 18:03

Журналисты обращались к президенту Петру Порошенко о содействии в расследовании дела об убийстве Павла Шеремета, однако ответа на свои запросы не получили.

Об этом заявила журналистка программы Слидство.Инфо Анна Бабинец в ответ на заявление Порошенко, что никто из представителей СМИ не обращался к нему за содействием в расследовании убийства Павла.

"Президент говорит, что к нему никто не обращался с найденными доказательствами по делу об убийстве Шеремета. Это неправда и у нас есть доказательства", - заявила она.

По словам Бабинец, в процессе работы над фильмом было решено смонтировать видео с главными находками и показать его президенту и руководителям силовых ведомств. Также журналист продемонстрировала скриншот переписки одной из журналисток с главой пресс-службы президента Андреем Жигулиным, из которого следует, что президент игнорировал обращения журналистов.

"Почему сегодня Порошенко радушно приглашает всех нас поговорить, но игнорировал более двух месяцев?", - добавила она.

 
 

Как известно, 10 мая журналисты "Слидство.Инфо" обнародовали первую часть расследования - документальный фильм "Убийство Павла", в котором изложили ранее неизвестные факты об убийстве Шеремета.

В частности, они установили, что под домом, где жил Шеремет, в ночь, когда под машину журналиста заложили взрывчатку, находились подозрительные красный "Мерседес" и серая "Шкода", водителя последней удалось разыскать. Игорь Устименко, как рассказали источники в Службе безопасности Украины, в 2014 году работал в СБУ.

В СБУ заявили, что Игорь Устименко был уволен в апреле 2014 года.

Один из участников журналистского расследования Дмитрий Гнап рассказал, что, судя по реакции свидетелей, с которыми общалось "Слидство. Инфо", следователи с ними не говорили.

11 мая Министерство внутренних дел вызвало на допрос авторов фильма-расследования "Убийство Павла" и Игоря Устименко по делу об убийстве журналиста. 

Авторы журналистского расследования во время встречи с Князевым предварительно договорились о сотрудничестве и возможном обмене информацией по этому делу.

Украинская правда

Темы: Дело Шеремета Порошенко
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