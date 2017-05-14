Журналісти зверталися до Порошенка щодо справи Шеремета: лишилися без відповіді

Журналісти зверталися до президента Петра Порошенка щодо сприяння у розслідуванні справи вбивства Павла Шеремета, однак відповіді на свої запити не отримали.

Про це заявила журналістка програми Слідство.Інфо Анна Бабінець у відповідь на заяву Порошенка, що ніхто з представників ЗМІ не звертався до нього щодо сприяння у розслідуванні вбивства Павла.

"Президент розповідає, що до нього ніхто не звертався зі знайденими доказами у справі про вбивство Шеремета. Це неправда і у нас є докази", - заявила вона.

За словами Бабинець, у процесі роботи над фільмом було вирішено змонтувати відео з головними знахідками і показати його президенту та керівникам силових відомств. Також журналіст продемонструвала скріншот листування однієї з журналісток із головою прес-служби президента Андрієм Жигуліним, з якого випливає, що президент ігнорував звернення журналістів.

"Чому сьогодні пан Порошенко радо запрошує всіх нас поговорити, але ігнорував більше двох місяців?", - додала вона.

Під час прес-конференції 14 травня Петро Порошенко заявив, що незадоволений станом розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета.

Він додав, що після розслідування журналістів він зателефонував Сергію Князєву та попросив, щоб той він зустрівся з представниками ЗМІ. "Наскільки мені відомо, зустріч відбулася", - заявив Порошенко.

Також Порошенко заявив, що 6 разів зустрічався із керівниками розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета та додав, що має забезпечити "прозорість слідства". За словами Порошенка, він вважає, що "не правильно, коли в Адміністрації президента будуть дублювати слідство".

Як відомо, 10 травня журналісти "Слідство.Інфо" оприлюднили першу частину розслідування – документальний фільм "Вбивство Павла", у якому виклали раніше невідомі факти про вбивство Шеремета.

Зокрема, вони встановили, що під будинком, де жив Шеремет, у ніч, коли під машину журналіста заклали вибухівку, перебували підозрілі червоний "Мерседес" і сіра "Шкода", водія останньої вдалося розшукати. Ігор Устименко, як розповіли джерела у Службі безпеки України, у 2014 році працював у СБУ.

В СБУ заявили, що Ігоря Устименка було звільнено у квітні 2014 року.

Один із учасників журналістського розслідування Дмитро Гнап розповів, що, судячи з реакції свідків, з якими спілкувалося "Слідство. Інфо", слідчі з ними не говорили.

11 травня Міністерство внутрішніх справ викликало на допит авторів фільму-розслідування "Вбивство Павла" й Ігоря Устименка у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Автори журналістського розслідування під час зустрічі Князєвим попередньо домовились про співпрацю і можливий обмін інформацією щодо цієї справи.

Українська правда