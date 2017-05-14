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Порошенко каже, що АП не може розслідувати вбивство Шеремета

Неділя, 14 травня 2017, 16:35

Президент Петр Порошенко заявив, що шість разів зустрічався із керівниками розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це він сказав під час прес-конференції у неділю.

Перед цим Порошенко вибачився перед журналістом Михайлом Ткачем через те, що його не допускали у футболці із написом "Хто вбив Павла?" до приміщення на територію адміністрації президента, де проходитиме прес-конференція президента.

"Я приношу вибачення. Я не знав про це і я вважаю, що це є неприйнятним", - сказав він.

Щодо інформаційних записок, які свідчать про прослуховування журналістів "Української правди", Порошенко сказав, що треба "дочекатися результатів слідства".

"Давайте разом почекаємо результатів розслідування. Зараз я не можу це коментувати. Якщо ви вважаєте, що президент України має підмінити Національну поліцію, яка проводить слідство у справі Шеремета, я маю створити окремий слідчий підрозділ, який буде робити окремі слідчі дії, моя відповідь дуже проста – це незаконно і неконституційно", - сказав він.

"Скільки раз я зустрічався зі слідчою групою, - 6 разів. Були і керівник слідства, і Князєв, тоді ще була Хатія (Деканоідзе – ред.), були представники СБУ, був перший заступник генпрокурора", - сказав він.  

Порошенко додав, що має забезпечити "прозорість слідства" і вважає, що "неправильно, коли в Адміністрації президента будуть дублювати слідство".

Порошенко ще раз пригадав, що запросив іноземців для прозорого розслідування. Він також звернувся до журналістів:

"Якщо ви очікуєте, що якісь мої кроки, рішення, дії призведуть до прискорення цього процесу (розслідування – ред.), я вас запрошую", - сказав Порошенко.

Як відомо, колишнього співробітника Служби безпеки, який фігурує у розслідуванні журналістів щодо справи про вбивство Павла Шеремета, Ігоря Устименка  викликали на допит на 15 травня.

Українська правда

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Теми: Справа ШереметаПорошенко
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