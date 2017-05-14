Порошенко каже, що АП не може розслідувати вбивство Шеремета

Президент Петр Порошенко заявив, що шість разів зустрічався із керівниками розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це він сказав під час прес-конференції у неділю.

Перед цим Порошенко вибачився перед журналістом Михайлом Ткачем через те, що його не допускали у футболці із написом "Хто вбив Павла?" до приміщення на територію адміністрації президента, де проходитиме прес-конференція президента.

"Я приношу вибачення. Я не знав про це і я вважаю, що це є неприйнятним", - сказав він.

Щодо інформаційних записок, які свідчать про прослуховування журналістів "Української правди", Порошенко сказав, що треба "дочекатися результатів слідства".

"Давайте разом почекаємо результатів розслідування. Зараз я не можу це коментувати. Якщо ви вважаєте, що президент України має підмінити Національну поліцію, яка проводить слідство у справі Шеремета, я маю створити окремий слідчий підрозділ, який буде робити окремі слідчі дії, моя відповідь дуже проста – це незаконно і неконституційно", - сказав він.

"Скільки раз я зустрічався зі слідчою групою, - 6 разів. Були і керівник слідства, і Князєв, тоді ще була Хатія (Деканоідзе – ред.), були представники СБУ, був перший заступник генпрокурора", - сказав він.

Порошенко додав, що має забезпечити "прозорість слідства" і вважає, що "неправильно, коли в Адміністрації президента будуть дублювати слідство".

Порошенко ще раз пригадав, що запросив іноземців для прозорого розслідування. Він також звернувся до журналістів:

"Якщо ви очікуєте, що якісь мої кроки, рішення, дії призведуть до прискорення цього процесу (розслідування – ред.), я вас запрошую", - сказав Порошенко.

Як відомо, колишнього співробітника Служби безпеки, який фігурує у розслідуванні журналістів щодо справи про вбивство Павла Шеремета, Ігоря Устименка викликали на допит на 15 травня.

Українська правда