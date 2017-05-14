Тиллерсон заявил, что вмешательство РФ в выборы США хорошо задокументировано

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Воскресенье, 14 мая 2017, 23:17

У вмешательства России в выборы президента США есть документальные подтверждения.

Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в интервью телеканалу NBC, которое обнародовано 14 мая, пишет DW.

По словам Тиллерсона, эта проблема - один из главных вопросов двусторонних отношений Москвы и Вашингтона.

"Я думаю, оно (вмешательство) хорошо задокументировано, его природа понятна и здесь, и в любом другом месте", - заявил Тиллерсон.

Он добавил, что Вашингтон не пытается начать отношения с Россией "с чистого листа".

"Такие термины, как "перезагрузка" используются очень часто. Нельзя перезагрузить, нельзя стереть прошлое, можно начать с чистого листа. Мы начинаем с того, что уже есть", - добавил госсекретарь США.

Темы: США Росcия виборы
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IP: 109.163.234.---spitfire14.05.2017 23:34
якщо вже бути точними і послідовними, пані Клінтон на тій кнопці написала не "перезагрузка", а "перегрузка".
а всім добре відомо, що саме трапляється після після перевантаження.
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