Тиллерсон заявил, что вмешательство РФ в выборы США хорошо задокументировано

У вмешательства России в выборы президента США есть документальные подтверждения.

Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в интервью телеканалу NBC, которое обнародовано 14 мая, пишет DW.

По словам Тиллерсона, эта проблема - один из главных вопросов двусторонних отношений Москвы и Вашингтона.

"Я думаю, оно (вмешательство) хорошо задокументировано, его природа понятна и здесь, и в любом другом месте", - заявил Тиллерсон.

Он добавил, что Вашингтон не пытается начать отношения с Россией "с чистого листа".

"Такие термины, как "перезагрузка" используются очень часто. Нельзя перезагрузить, нельзя стереть прошлое, можно начать с чистого листа. Мы начинаем с того, что уже есть", - добавил госсекретарь США.