Тіллерсон заявив, що втручання РФ у вибори США добре задокументоване

У втручання Росії у вибори президента США є документальні підтвердження.

Про це заявив держсекретар США Рекс Тіллерсон в інтерв'ю телеканалу NBC, яке оприлюднено 14 травня, пише DW.

За словами Тіллерсона, ця проблема - одне з головних питань двосторонніх відносин Москви та Вашингтона.

"Я думаю, воно (втручання) добре задокументоване, його природа зрозуміла і тут, і в будь-якому іншому місці", - заявив Тіллерсон.

Він додав, що Вашингтон не намагається почати відносини з Росією "з чистого аркуша".

"Такі терміни, як "перезавантаження" використовуються дуже часто. Не можна перезавантажити, не можна стерти минуле, не можна почати з чистого аркуша. Ми починаємо з того, що вже є", - додав держсекретар США.