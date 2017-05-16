"Одноклассники" предупредили, что найдут способ продолжить работу в Украине

В соцсети "Одноклассники" заявили, что найдут способ продолжить работу в Украине, несмотря на попадание под санкции.

Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на пресс-службу социальной сети.

"Сервисы ОК всегда служили объединению людей вне политики и географических границ. Мы надеемся, что интересы наших пользователей останутся на первом месте. Вместе мы найдем способ оставаться на связи, и 9,5 млн украинских пользователей ОК, наши партнеры и клиенты смогут пользоваться сервисами социальной сети так, как они привыкли", - заявила директор по коммуникациям "Одноклассников" Анастасия Жбанова.

Она подчеркнула, что эта соцсеть – в первую очередь развлекательная.

Как известно, 16 мая президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, среди которых "Аэрофлот", соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компания "Яндекс" и другие.

