Провайдеров будут штрафовать за отказ блокировать российские сайты

Интернет-провайдеры, которые не выполнят решение СНБО о запрете в Украине ряда российских социальных сетей и веб-сервисов, будут привлечены к административной ответственности и наложению штрафа.

Об этом сообщается на сайте Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

Нарушители решения СНБО, которое вступило в силу указом президента, заплатят от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан.

"Нарушение условий и правил, регламентирующих деятельность в сфере телекоммуникаций и пользование радиочастотным ресурсом Украины, предусмотренную лицензиями, разрешениями - влечет наложение штрафа на должностных лиц предприятий и организаций всех форм собственности в размере от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан", - отметили в Нацкомиссии.

Нарушения, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания влечет наложение штрафа от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан.

Как известно, 16 мая президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, среди которых "Аэрофлот", соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компания "Яндекс" и другие.