СК РФ "откопал" у убитого Вороненкова фиктивный диплом

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Среда, 17 мая 2017, 11:49

Следственный комитет России нашел "темное прошлое" у убитого в Киеве экс-депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова.

О результатах расследования пишет в часности 18 мая российское издание "Коммерсант".

ГСУ СКР весьма активно проводит свое расследование по ст. 105 и ст. 222 УК (умышленное убийство и незаконный оборот оружия).

Отмечается, что на допросах у следственной бригады побывали десятки человек, а сами следователи провели несколько обысков и выемок.

В частности якобы из ячейки банка ВТБ 24, зарегистрированной на Дениса Вороненкова  было изъято два наградных пистолета народного избранника, а также коллекцию дорогостоящих швейцарских часов.

Кроме того следствие РФ выяснило, что диплом Вороненкова о высшем юридическом образовании является фиктивным. При этом экс-депутат, не имея высшего юридического образования, несколько лет успел проработать в военной прокуратуре в Рязани и службе безопасности ФСКН.

"Источники "Ъ" в СКР отмечают, что полученные следствием данные не имеют прямого отношения к преступлению, совершенному против гражданина России Вороненкова на Украине, но характеризуют его как человека, склонного к аферам. Возможно, одна из них и стоила жизни бывшему депутату", – заключает российское издание.

Как известно, Денис Вороненков переехал с семьей из России в Украину и в декабре 2016 года получил гражданство Украины. Он дал показания по делу против бывшего президента Украины Виктора Януковича о государственной измене.

В России Вороненкова объявили в розыск, обвиняя в мошенничестве. Защита бывшего депутата Госдумы за 10 дней до его убийства сообщила правоохранительным органам России его адрес в Киеве.

23 марта 2017 года Вороненкова застрелили в центре Киева у отеля "Премьер Палас". Охранник бывшего российского депутата, который также получил ранение, успел ранить нападающего – и тот позже умер в больнице.

По данным украинских правоохранителей, Вороненкова застрелил 28-летний гражданин Украины Павел Паршов, который служил в Нацгвардии и выполнял задания российских спецслужб.

СБУ проверяет, причастен ли убийца Вороненкова к ФСБ.

Украинские власти предварительно подозревают руку Москвы в убийстве Вороненкова.

Темы: Росcия Вороненков
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