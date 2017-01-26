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РосСМИ: Бывшие депутаты Госдумы дают показания против Януковича

Четверг, 26 января 2017, 22:58

Бывший депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков дал Генеральной прокуратуре Украины показания по делу о госизмене против бывшего президента страны Виктора Януковича.

Об этом сообщает российский "Коммерсант".

По словам источника издания, близкого к ГПУ, Денис Вороненков "сам проявил инициативу, вышел на генпрокурора Украины Юрия Луценко и дал показания по делу Януковича".

Собеседник "Коммерсанта" не исключил, что по итогам этой беседы Луценко предъявил Януковичу обвинения в госизмене.

Согласно информации, Вороненков частично подтвердил следователям показания, которые ранее дал другой бывший российский депутат Илья Пономарев, получивший летом 2016 года вид на жительство на Украине.

Пономарев встречался с украинскими следователями, в том числе с главным военным прокурором Украины Анатолием Матиосом, несколько раз в декабре и январе. Следователям он рассказал о договоренностях между Януковичем и российским руководством.

До недавнего времени Илья Пономарев считался в Киеве одним из ключевых свидетелей по этому делу.

Но несколько дней назад Луценко сообщил, что свои показания против Януковича дал и еще один бывший российский депутат.

"Мы допросили двух депутатов Госдумы РФ. Они свидетельствуют о том, что механизм ввода войск РФ на территорию Украины был запущен Кремлем еще в декабре, когда Майдан еще стоял в центре Киева,— заявил генпрокурор 22 января в эфире телеканала "1+1".— Во время визита Суркова (помощник президента РФ Владислав Сурков) в декабре уже говорилось о вероятном военном вторжении".

Следственный комитет России подозревает Дениса Вороненкова в причастности к организации хищения здания в центре Москвы и пытался добиться лишения его депутатской неприкосновенности.

Украинское издание "Деловая столица" ранее первым сообщало, что он и его супруга Мария Максакова, представлявшая в Думе шестого созыва "Единую Россию", перебрались жить из Москвы в Киев в декабре 2016 года.

При этом, по данным "Коммерсанта", Максакова продолжает регулярно посещать Россию, где она выступает в Мариинском театре.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияЯнуковичВороненковдело о госизменеоккупация
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