На должность аудитора НАБУ претендуют 11 человек

В повторном конкурсе за пост аудитора НАБУ от Верховной Рады претендуют 11 человек.

Согласно информации собеседника "Украинской правды", одиннадцатый претендент Фарид Попал подал свою кандидатуру позже объявленных сроков, поэтому профильный комитет будет решать, включать ли его в кандидаты.

Найджела Брауна, которого ВР отклонила во время прошлого конкурса, рекомендовала БПП, письмо-рекомендация подписана председателем фракции БПП Артуром Герасимовым.

Также среди претендентов адвокат, экс-прокурор США Марта Борщ, которая добилась приговора Павлу Лазаренко. Ее рекомендовала общественность.

Также в списке Карлос Кастресана, ранее возглавлявший созданную ООН международную комиссию по борьбе с безнаказанностью в Гватемале. Его тоже рекомендовала общественность.

Профессор кафедры международного права ИМО Михаил Буроменский был подан Украинским Хельсинским Союзом.

Хельсинский союз также рекомендовал профессора кафедры правосудия КНУ им Шевченко Александру Яновскую, адвоката и профессора Академии адвокатуры Сергея Гончаренко, юриста и исполнительного юриста Украинского Хельсинского союза Аркадия Бущенко.

Без рекомендации представлен прокурор отдела надзора за соблюдением законов органами СБУ и ГПС управления надзора в уголовном производстве Киева Евгений Дудко.

Сам выдвинул свою кандидатуру Валерий Сильвестрович - пенсионер.

Роман Кравец, Оксана Коваленко, УП