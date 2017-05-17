Комитет отложил скандальный законопроект о НАБУ

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Среда, 17 мая 2017, 16:14

Комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности принял решение отложить рассмотрение законопроекта №6220.

За такое решение единогласно проголосовали члены комитета.

"Я предлагаю рассмотрение этого законопроекта отложить. Также предлагаю создать рабочую группу для доработки", - отметил председатель комитета Андрей Кожемякин.

Он отметил, что такой законопроект на голосование не должен выноситься. "То есть это решение в зал мы не выносим", - добавил он.

Как известно, законопроект №6220 был внесен в Раду группой нардепов из фракций БПП, Народный фронт и Радикальной партии. 13 апреля он был принят в первом чтении.

Активисты раскритиковали этот законопроект, заявив, что он фактически блокирует работу НАБУ.

НАБУ также призывало парламентариев не поддерживать законопроект N6220. Как указывало НАБУ, принятие этого закона позволит другим правоохранительным органам возможность для манипуляций с текущими расследованиями своих коллег. Достаточно зарегистрировать производство по фактам, которые уже расследуются или даже еще не расследуются, закрыть его, и, таким образом, заблокировать любые дальнейшие следственные и процессуальные действия.

Роман Кравец, УП

Темы: НАБУ
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