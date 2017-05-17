Комітет відклав скандальний законопроект щодо НАБУ

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності прийняв рішення відкласти розгляд законопроекту №6220.

За таке рішення одноголосно проголосували члени комітету.

"Я пропоную розгляд цього законопроекту відкласти. Також пропоную створити робочу групу для допрацювання", - зазначив голова комітету Андрій Кожемякін.

Він наголосив, що такий законопроект на голосування не повинен виноситися.

"Тобто це рішення у зал ми не виносимо", - додав він.

Як відомо, законопроект №6220 було внесено в Раду групою нардепів з фракцій БПП, Народний фронт і Радикальної партії. 13 квітня він був прийнятий в першому читанні.

Громадські активісти засудили цей законопроект, заявивши, що він фактично блокує роботу НАБУ.

НАБУ також закликало парламентарів не підтримувати законопроект N6220. Як вказувало НАБУ, ухвалення цього закону дасть іншим правоохоронним органам можливість для маніпуляцій із поточними розслідуваннями своїх колег. Достатньо буде зареєструвати провадження за фактами, які вже розслідуються або навіть ще не розслідуються, закрити його, і, таким чином, заблокувати будь-які подальші слідчі та процесуальні дії.

Роман Кравець, УП