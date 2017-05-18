Выдача биометрических паспортов бьет рекорды
Государственная миграционная служба Украины заверяет, что ситуация с выдачей биометрических паспортов для выезда за границу в целом контролируема.
Об этом сообщил глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк на пресс-конференции в четверг в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".
"Несмотря на ажиотаж, ситуация полностью контролируема", – сказал Соколюк.
По его словам, правительством предприняты меры для того, чтобы сделать процедуру оформления биометрических паспортов комфортной. В частности, в Киеве начали работу еще 3 центра предоставления админуслуг, где можно оформить биометрический паспорт.
"Я считаю, что очередь в ближайшее время была преодолена или существенно снижена", - прогнозирует Соколюк.
Он напомнил, что загранпаспорт можно оформить в любом городе Украины, несмотря на прописку.
"Буквально вчера был поставлен рекорд: за день было оформлено 19 тысяч паспортов для выезда за границу", – сообщил он.
Для сравнения он отметил, что еще две недели назад этот показатель составлял 12-14 тысяч документов.
Как известно, украинцы с 11 июня 2017 года смогут ездить в страны Евросоюза без виз. Для этого нужно иметь биометрический паспорт для выезда за границу.
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